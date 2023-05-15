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Правительство РФ не поддержало законопроект об утилизации отходов упаковки

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов Госдумы от «Единой России» об утилизации отходов упаковки. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, который имеется у «Известий».

«Законопроектом предлагается возложить обязанность по обеспечению утилизации отходов упаковки на ее непосредственных производителей, импортеров и уплатить экологический сбор исходя из всей массы упаковки. Вместе с тем механизм реализации предлагаемых изменений представляется недостаточно определенным», — говорится в документе.

Кабмин указывает, что законопроектом вводятся новые понятия «упаковка товаров», «готовый товар», «утилизация отходов от использования упаковки товаров», однако их понятие не раскрываются. Также в нем нет критериев, которые позволяют идентифицировать упаковку в качестве готового товара.

«Материалы к законопроекту не содержат информации о влиянии предлагаемых изменений на рост цен и изменения уровня инфляции, а также изменения платы населения за коммунальную услугу по обращению с твердыми отходами», — сообщается в документе.

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При этом в апреле этого года правительство внесло в Госдуму законопроект разработанный Минпророды, которым предлагается ввести аналогичные требования к производителям. Согласно пояснительной записке, обеспечивать утилизацию должны будут компании и индивидуальные предприниматели, которые в России производят товары, в том числе те, которые являются упаковкой. Это же должны делать импортеры товаров, в том числе упакованных, из государств — членов ЕАЭС и других стран, следует из документа.

В то же время компании, которые практически невозможно выявить, субъектами РОП (расширенной ответственности производителей. — Ред.) предлагается не считать. К ним, например, относятся небольшие производители товаров в упаковке, ритейл и предприятия общественного питания.

Помимо этого, предлагается установить новые подходы к определению ставок экологического сбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров.

Ответственность хотят повышать постепенно, чтобы бизнес успел подготовиться и начал честно все утилизировать. В 2025 году от всей упаковки должно быть утилизировано 55%, в 2026-м — 75%, а с 2027 года — 100%, указывается в проекте закона.

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