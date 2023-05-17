На создание ж/д участка Решт – Астара выделят межгосударственный кредит €1,3 млрд. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак 17 мая.

При этом, по его словам, общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. Известно, что российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%.

Он уточнил, что межгосударственный кредит возвратный и будет выплачиваться по мере окупаемости проекта.

Соглашение между Москвой и Тегераном о строительстве ж/д участка Решт – Астара было заключено 17 мая. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие масштабным для всей мировой транспортной инфраструктуры. По его словам, эта железная дорога поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки.

В церемонии подписания соглашения Путин принял участие по видеосвязи. В свою очередь, иранский лидер Ибрахим Раиси отметил, что страны должны задействовать все силы для реализации совместных экономических проектов, у которых большой потенциал.