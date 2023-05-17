«Шестерка» сгорела в поселке Шумский Иркутской области

Автомобиль ВАЗ 2106 загорелся в поселке Шумский Нижнеудинского района Иркутской области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный главк МЧС.

Пожар произошел 16 мая в 20:21 в районе улицы Набережной. На ликвидацию огня приехали пять человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Спустя девять минут после приезда огнеборцев горение было ликвидировано. Пострадавших нет.

Ранее в этот же день сообщалось о похожем инциденте в Москве. Минувшей ночью на парковке около дома 47, к. 1 на улице Коштоянца загорелись три автомобиля.