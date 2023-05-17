Три автомобиля загорелись ночью на парковке на западе Москвы

Три автомобиля загорелись на парковке около дома 47, к. 1 на улице Коштоянца на западе столицы минувшей ночью. По информации «Известий», две машины выгорели частично, одну огонь уничтожил полностью.

Полиция уже запросила видео с камер наблюдения для установления причин случившегося.

«Я подошел к окну, думал, может быть, петарды пускают. В 3:44 уже горели обе машины», — рассказал «Известиям» один из очевидцев происшествия, Виктор.

По его словам, на месте загорания автомобилей находились пластиковые мусорные баки. Они выгорели полностью, от них не осталось и следа. Мужчина предположил, что возгорание началось именно с них.

«Случилось два хлопка, я вышел на балкон. Вот, могу показать, что началось всё с мусорных баков, горят баки. С одного из них огонь распространился на машину, у которой сгорел багажник, а со второго — перекинулся на машину, которая полностью сгорела, и на третью, которая частично обгорела», — добавил он.

Этой же ночью на платной парковке в Московском районе Санкт-Петербурга сгорели пять автомобилей частично или полностью. На ликвидацию возгорания, о котором спасатели узнали около 3 часов ночи, потребовалось 20 минут.