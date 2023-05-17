Лавров не исключил, что кризис на Украине может кончиться тем, что США бросят союзников

Лавров не исключил, что кризис на Украине может кончиться тем, что США бросят союзников

2023-05-17 10:57:10

2023-05-17 10:57:10

2023-05-17 10:57:10

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