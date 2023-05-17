Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о сражении военных РФ с прямыми последователями нацизма в ходе СВО
Мир
Захарова возмутилась отсутствием ответа ООН на заявление ГУР Украины о терактах
Мир
Устроивший перестрелку возле школы под Бишкеком террорист уничтожен
Армия
В ЛНР заявили о применении ВСУ тактики кочующих минометов в зоне спецоперации
Мир
Маск предрек сложный год для мировой экономики
Мир
Путин и Раиси участвуют в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт - Астара
Мир
Херш заявил о тайном призыве группы стран ЕС к Зеленскому завершить конфликт
Мир
Украинцев попросили ограничить потребление электроэнергии утром и вечером
Мир
Херш заявил о неполноте получаемых Байденом разведданных об Украине
Армия
Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды на позиции ВСУ
Мир
В Индийском океане перевернулось китайское рыболовное судно с 39 людьми на борту
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков

Начальника отдела Брянской таможни обвинили в получении взятки

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи предъявили обвинение начальнику отдела Брянской таможни в получении взятки в особо крупном размере, сообщается 17 мая в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«Предварительно установлено, что 14 мая 2023 года начальник отдела Брянской таможни, находясь в своем автомобиле, получил от генерального директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег и других ценностей в сумме не менее 1 100 000 рублей», — говорится в заявлении ведомства.

За незаконное вознаграждение сотрудник таможни обещал содействие в беспрепятственном проезде грузовых автомобилей коммерческой организации без досмотра.

В настоящее время начальнику отдела Брянской таможни предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Его заключили под стражу.

Исполнение наказания: экс-замдиректора ФСИН получил девять лет тюрьмы
Генерал в отставке Валерий Максименко признан виновным по делу о недостроенных тюремных больницах и изоляторах

В апреле суд на два месяца заключил под стражу заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по городу Москве Елену Ишханову за получение взятки в особо крупном размере.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023