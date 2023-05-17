Начальника отдела Брянской таможни обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение начальнику отдела Брянской таможни в получении взятки в особо крупном размере, сообщается 17 мая в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«Предварительно установлено, что 14 мая 2023 года начальник отдела Брянской таможни, находясь в своем автомобиле, получил от генерального директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег и других ценностей в сумме не менее 1 100 000 рублей», — говорится в заявлении ведомства.

За незаконное вознаграждение сотрудник таможни обещал содействие в беспрепятственном проезде грузовых автомобилей коммерческой организации без досмотра.

В настоящее время начальнику отдела Брянской таможни предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Его заключили под стражу.

В апреле суд на два месяца заключил под стражу заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по городу Москве Елену Ишханову за получение взятки в особо крупном размере.