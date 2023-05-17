Эксперты объяснили спад съемок музыкальных видеоклипов в России

Артисты стали реже выпускать видеоклипы, говорят эксперты. На индустрию производства сильно повлияла пандемия коронавируса, которая отразилась на заработках музыкантов, а после появились и новые вызовы — стало меньше площадок для продвижения видеоконтента и сократились просмотры, из-за чего пострадал продактплейсмент, то есть клип стал не так интересен, как рекламоноситель.

«Ограничение концертов и, как следствие, снижение доходов артиста, существенно снизили и бюджеты на производство. Немаловажным фактором изменения структуры нашего рынка стали ограничения в средствах распространения видеоконтента. Социальные сети, дававшие раньше старт для увеличения просмотров клипов, сейчас сильно ограничены, и количество просмотров имеет тенденцию уменьшаться», — сказала «Известиям» режиссер Оксана Рассказова.

В среднем видеоклипы сейчас стоят от $30 тыс. до $100 тыс. Незначительно подорожала аренда оборудования.

А сами артисты стали более требовательно подходить к сюжетной и технической составляющей видео. В этих реалиях продакшенам приходится быть гибкими и экономить на одних статьях расходов в пользу других.

«Оптимизация происходит путем выбора более дешевых локаций, уменьшения количества используемого оборудования, отказа от сложных технических решений. Например, не взрывать автомобиль с помощью пиротехников, а нарисовать графикой», — объяснил «Известиям» продюсер Рустам Романов.

Артисты стали чаще делать коллаборации. С кем снял новый клип Тимати, сколько артисты тратят на съемки и на чем экономят продакшены в новых реалиях — читайте в материале «Известий»:

Звон контента: музыканты стали снимать меньше клипов