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В Марий Эл загорелось многоквартирное здание

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Фото: t.me/proc_RME
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В Республике Марий Эл в одной из квартир жилого многоквартирного дома произошло возгорание. Об этом сообщили в Telegam-канале местной прокуратуры во вторник, 16 мая.

Пожар начался около 19 часов вечера на улице Финская села Новые Параты Волжского района. Причины возгорания не установлены.

На место происшествия выехала заместитель волжского межрайонного прокурора. Органы местного самоуправления решают вопрос о предоставлении временного жилья жителям дома, чьи квартиры пострадали от пожара.

Прокуратура региона взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего и ход проверки.

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11 мая в подмосковных Мытищах женщина получила ожоги разной степени из-за того, что прикурила от газовой плиты. Пострадавшая и ее сожитель были в нетрезвом состоянии. Правоохранители начали проверку на предмет совершения преступления.

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