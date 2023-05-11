В Мытищах женщина попала в больницу после того, как прикурила от плиты

В подмосковных Мытищах женщина получила ожоги разной степени из-за того, что прикурила от газовой плиты. Об этом сообщает источник «Известий» в правоохранительных органах 11 мая.

Инцидент произошел 10 мая в квартире матери пострадавшей. Мария (имя изменено) и ее сожитель распивали алкоголь. Во время того, как мужчина отлучился, 41- летняя женщина решила прикурить сигарету от газовой плиты, в результате чего у нее загорелись волосы и вещи.

Мать Марии вызвала скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

«Войдя на кухню, я увидела, что всё было в дыму, у дочери была обожжена голова», — рассказала мать.

На данный момент правоохранителями проводится проверка на предмет совершения преступления.

Ранее, 8 января, мужчина намеренно устроил поджог своей квартиры после того, как убил мать и дочь. Трагедия произошла на юго-западе Москвы. По факту убийства двух и более лиц ГУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.