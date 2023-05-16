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В Москве более 24 тыс. дворов привели к единому стандарту комфорта за 10 лет

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В Москве за 10 лет к единому стандарту комфорта привели свыше 24 тыс. дворов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в городских дворах специалисты обустроили зоны спорта и отдыха, установили игровые комплексы для детей, оборудовали качественное освещение. Он уточнил, что обновление продолжается с учетом пожеланий местных жителей, пишет RT.

Мэр указал на то, что в одном районе горожанам необходимы удобные дорожки к школам и станциям, в другом — дополнительные площадки для занятий воркаутом, отмечает телеканал «360». В 2023 году запланированы работы по всем городским округам, пишет НСН.

Собянин указал на то, что один из самых крупных проектов на северо-востоке столицы — благоустройство целого квартала вдоль Северодвинской улицы. Там специалисты приведут в порядок семь дворов, обновят детские и спортплощадки, оборудуют зоны отдыха и заменят асфальт. На Челюскинской улице будут обустроены игровые комплексы с горками, каруселями, качелями и песочницами, а также установлены турники для воркаута, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В районе Сокол обновят дворы на улицах Алабяна и Панфилова. Специалисты благоустроят четыре детские площадки, одну тренажерную и одну площадку для игры в футбол, сообщает РИАМО. В Зеленограде благоустроят дворы в Савелках и Старом Крюкове, уточняет «Москва 24».

Всего в этом году должно быть благоустроено более 1,6 тыс. дворовых территорий, пишет сайт aif.ru.

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В апреле сообщалось, что в Москве обустроят новые общественные пространства на месте пустырей и необустроенных территорий.

Благоустройство пройдет с учетом мнения горожан, которое те высказали в рамках проекта «Активный гражданин».

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