Два человека заразились птичьим гриппом в Великобритании

В Великобритании зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом, сообщается на сайте госсектора Соединенного Королевства во вторник, 16 мая.

Вирус обнаружили у двух рабочих-птицеводов, которые решили поучаствовать в программе тестирования людей, контактировавших с зараженными птицами, но не имеющих симптомов. Как отмечается, оба зараженных работали на одной охваченной вирусом птицефабрике в Англии.

В материале подчеркивается, что заболевание началось после того, как вирус попал в дыхательные пути рабочих. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) не обнаружило доказательств передачи вируса от человека к человеку, поэтому риск заражения других людей минимален.

«Во всем мире нет данных о передаче этого штамма от человека к человеку, но мы знаем, что вирусы постоянно эволюционируют, и мы сохраняем бдительность в отношении любых свидетельств изменения риска для населения», — заявила главный медицинский советник UKHSA профессор Сьюзан Хопкинс.

Сейчас проводится проверка контактировавших с зараженными. В рамках программы бессимптомного надзора птицеводов просят брать мазки из носа и горла, которые проверяются на наличие вируса гриппа в течение 10 дней после заражения.

В некоторых случаях участников программы просят сдать кровь из пальца, чтобы узнать, можно ли обнаружить антитела против птичьего гриппа.

12 апреля иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.