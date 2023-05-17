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Два человека заразились птичьим гриппом в Великобритании

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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В Великобритании зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом, сообщается на сайте госсектора Соединенного Королевства во вторник, 16 мая.

Вирус обнаружили у двух рабочих-птицеводов, которые решили поучаствовать в программе тестирования людей, контактировавших с зараженными птицами, но не имеющих симптомов. Как отмечается, оба зараженных работали на одной охваченной вирусом птицефабрике в Англии.

В материале подчеркивается, что заболевание началось после того, как вирус попал в дыхательные пути рабочих. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) не обнаружило доказательств передачи вируса от человека к человеку, поэтому риск заражения других людей минимален.

«Во всем мире нет данных о передаче этого штамма от человека к человеку, но мы знаем, что вирусы постоянно эволюционируют, и мы сохраняем бдительность в отношении любых свидетельств изменения риска для населения», — заявила главный медицинский советник UKHSA профессор Сьюзан Хопкинс.

Сейчас проводится проверка контактировавших с зараженными. В рамках программы бессимптомного надзора птицеводов просят брать мазки из носа и горла, которые проверяются на наличие вируса гриппа в течение 10 дней после заражения.

В некоторых случаях участников программы просят сдать кровь из пальца, чтобы узнать, можно ли обнаружить антитела против птичьего гриппа.

Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп
Эксперты оценили вероятность новой пандемии

12 апреля иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.

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