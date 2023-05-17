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Дольщиков освободят от НДФЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Законопроект об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ рекомендовал к принятию во втором и третьем чтениях комитет Госдумы по бюджету и налогам. С копией решения ознакомились «Известия».

Законопроект, который уже принят в первом чтении, освободит граждан от уплаты налогов с денежного возмещения за недостроенное жилье или с компенсационных квартир.

Проект должны рассмотреть во втором чтении 17 мая.

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Сейчас компенсация обманутым дольщикам, которую гражданин получает в качестве возмещения в случае банкротства или несостоятельности застройщика, не освобождается от НДФЛ. Фискальные органы считают ее дополнительным доходом и требуют с него уплаты налога, пояснил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Мы предлагаем освободить пострадавших людей от уплаты налога не только при получении денежной компенсации за недостроенное жилье, но и за полученную в этом качестве недвижимость», — сказал он.

Люди не должны платить подоходный налог при восстановлении своих законных прав, такой подход нарушает сам принцип справедливости, подчеркнул депутат.

По словам депутата ГД от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского, этот законопроект — хороший пример слаженной работы всех фракций.

«Более того, ко второму чтению, на основе анализа сотен обращений граждан, мы, с коллегами, внесли поправки, уже поддержанные профильным комитетом, которые еще точнее донастраивают предлагаемую инициативу в интересах обманутых дольщиков, освобождая полученное возмещение не только в рамках федерального законодательства, но и в случае применения региональных мер поддержки», — сказал он.

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Если удастся этой инициативой устранить несправедливость в отношении даже нескольких граждан в отдельных регионах, то ее стоит принять, добавил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Одобрение и последующей принятие законопроекта весьма важно для граждан страны, которые столкнулись или стали обманутыми дольщиками и получают возмещение за счет федерального или регионального бюджета, сказал член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

«К инициативе относимся положительно, нет смысла возмещать дольщику из бюджета и затем обратно возвращать эти денежные средства в виде налога», — согласен руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин.

В ноябре 2022 года законопроект рекомендовали к рассмотрению правовое управление Госдумы и правительство России. Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, ко II чтению законопроекта будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджета.

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