Нутрициолог перечислила самые грязные вещи на кухне

Нутрициолог, основательница учреждения «Клиника доктора Зубаревой» Наталья Зубарева назвала тряпки и губки одними из самых грязных предметов на кухне. Об этом она рассказала «Газете.Ru» во вторник, 16 мая.

Так, по ее словам, на каждом их квадратном сантиметре обитает примерно 45 млрд бактерий.

«Есть на кухне и другие источники заразы, на которых также активно скапливаются жир и грязь. Это то, к чему мы активно прикасаемся не всегда идеально чистыми руками: ручки и сенсорные панели плиты, а также холодильник», — сообщила эксперт.

По ее словам, от засилья бактерий страдают и ручки бытовой техники. Даже не используя различную кухонную утварь каждый день, люди часто складывают ее для хранения обратно в коробку недостаточно чистыми или плохо высушенными руками. Это также способствует размножению вредоносных микробов и грибка, отметила Зубарева.

Нутрициолог предупредила, что размножение вредоносных бактерий грозит различными инфекционными заболеваниями.

«Один из наиболее серьезных возбудителей — кишечная палочка. Результатом же попадания в организм человека плесени могут стать сухой кашель, аллергические реакции <...> а также астма и пневмония», — предостерегла специалист.

Вместе с тем Зубарева подчеркнула, что пыль, жир и грязь оседают и на вытяжке, кухонных фасадах, в пространстве между шкафами и на мелких принадлежностях вроде салфетниц и солонок, которые не менее важно тщательно очищать.

Наряду с этим эксперт посоветовала уделять особое внимание чистоте кухонных шкафов как снаружи, так и внутри, поскольку крошки и частички пищи не только способствуют распространению бактерий, но и нравятся насекомым.

Ранее, в феврале, эксперты платформы «Авито Услуги» перечислили правила, которые облегчают процесс уборки квартиры. В первую очередь они рекомендовали выделять на уборку по 15 минут в день, чтобы сэкономить время в выходные.

Специалисты также посоветовали провести ревизию вещей и избавиться от всего ненужного, поскольку такое «расхламление» позволит освободить пространство и значительно облегчит процесс уборки в будущем.