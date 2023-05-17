Минпромторг просят разрешить проверки производителей пива

Минпромторг просят возобновить внеплановые проверки производителей пива и алкогольных напитков. Такое обращение в адрес вице-премьера, главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова направил член комитета Госдумы по АПК Сергей Лисовский. С документом ознакомились «Известия».

В нем он ссылается на ответ Росалкогольрегулирования, которое выражает обеспокоенность снижением контроля за производителями пива и алкогольных напитков.

Как поясняет служба депутату, всего за период с 10.03.2022 по 31.03.2023 было конфисковано 162 тыс. декалитров. При этом в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции была заблокирована алкогольная продукция (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) за 2022 год – 3,26 млн. декалитров, за период с 01.01.2023 по 31.03.2023 только 0,196 млн. декалитров.

В связи с этим Сергей Лисовский предлагает разрешить внеплановые проверки бизнеса. Депутат отмечает, что сегодня их проведение разрешается, если по этому поводу будет дано поручение вице-премьера при условии согласования с руководителем аппарата правительства.

«В связи с изложенным прошу вас рассмотреть возможность дать поручение Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка о проведении с 1 октября 2023 года проверок с соблюдения участниками оборота пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, законодательства об обязательной маркировке указанной продукции», — обращается к Денису Мантурову парламентарий.

Ранее, 6 мая, стало известно, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни. Кроме того, муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».