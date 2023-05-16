Промышленный альпинист сорвался с 10 этажа небоскреба в Москва-Сити

Промышленный альпинист сорвался с 10-го этажа жилого небоскреба в Москва-Сити на Пресненской набережной. Мужчина выжил, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

«Он пробил спиной стеклянный купол второго этажа, упав на козырек внизу. Это спасло ему жизнь», — сказал собеседник издания.

По его словам, в этот день рабочий мыл фасады зданий. Врачи диагностировали у него травмы головы, шеи и ноги.

Другие подробности инцидента устанавливаются.

3 мая рабочий упал с высоты третьего этажа на стройке в Санкт-Петербурге. Мужчину госпитализировали с множественными переломами. При обследовании у него выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также множественные переломы. Потерпевшего направили в реанимацию.