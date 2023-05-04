Рабочий пострадал при падении с высоты в Петербурге

Рабочего госпитализировали после несчастного случая на стройке в Санкт-Петербурге. Мужчину госпитализировали с множественными переломами.

Инцидент произошел вечером 3 мая. По данным телеканала «78», 29-летний рабочий упал с высоты третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу.

Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также множественные переломы. Потерпевший находится в реанимации.

В Татарстане рабочий упал с высоты во время капитального ремонта кровли дома. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.