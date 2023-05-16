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Ferrari не откажется от моделей с двигателями внутреннего сгорания

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Итальянский производитель суперкаров Ferrari планирует сохранить в своем модельном ряду автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом во вторник, 16 мая, рассказал Би-би-си глава Ferrari Бенедетто Винья.

По словам Винья, производитель не собирается отказываться от производства автомобилей с ДВС вплоть до 2035 года, когда в Евросоюзе запретят продажу новых машин, работающих на бензине и дизеле.

В качестве альтернативы, вероятно, власти европейских стран разрешат продажу новых автомобилей с ДВС, которые будут работать на экологически чистом топливе. Перспективы этой инициативы туманны, однако глава Ferrari считает, что к середине следующего десятилетия ситуация прояснится.

Кроме того, Винья подчеркнул, что Ferrari не собирается отказываться от легендарного имиджа красных суперкаров с громкими и мощными двигателями. Глава компании считает «высокомерным» лишать покупателя выбора силовой установки для автомобиля. В связи с этим итальянский производитель намеревается работать сразу в трех направлениях, чтобы в ассортименте модельного ряда Ferrari были автомобили как бензиновые, так гибридные и электрические.

Также собеседник напомнил, что в 2025 году Ferrari представит публике новый электросуперкар, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента. Впрочем, других деталей о готовящейся к выпуску новинке глава компании не сообщил.

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23 января компания Ferrari сообщила, что создала акустическую систему, которая будет записывать звук от электродвигателей и трансмиссии, чтобы транслировать его при помощи специальных динамиков, установленных на задней оси электрокаров.

Разработчики изобретения рассказали, что транслируемый звук электрокара будет пропорционален скорости машины и будет являться усилением реального звука автомобиля на электротяге, а не синтезированным шумом, который сейчас транслируют некоторые электромобили.

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