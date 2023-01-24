В Ferrari создали систему для озвучивания электромобилей

Компания Ferrari сообщила, что создала акустическую систему, которая будет записывать звук от электродвигателей и трансмиссии, чтобы транслировать его при помощи специальных динамиков, установленных на задней оси электрокаров. Об этом 23 января сообщило издание Autoexpress.

В компании подчеркнули, что патент на установку, поданный в Бюро по патентам и товарным знакам США, не будет производить звук двигателя внутреннего сгорания, он продемонстрирует настоящий звук работы электромотора.

По прогнозу разработчиков, транслируемый звук электрокара будет пропорционален скорости машины и будет являться усилением реального звука автомобиля на электротяге, а не синтезированным шумом, который сейчас транслируют некоторые электромобили.

Директор по исследованиям и разработкам Ferrari Эрнесто Ласаландра подтвердил, что его команда работает над «звуковой подписью» для электромобилей. Главное, что она будут вызывать чувства и эмоции, подытожил свою мысль Ласаландра. Такую систему планируется установить на первый итальянский электрокар фирмы, который появится в 2025 году.

8 ноября стало известно, что в Японии наблюдается бум продаж Ferrari, Lamborghini и других суперкаров, вызванный активным спросом на такие автомобили со стороны покупателей. Богатые японцы стали рассматривать покупку таких суперкаров как хорошую инвестицию на фоне ослабления курса иены и резкого роста цен на машины с пробегом. Новые регистрации автомобилей в Японии стоимостью более 20 миллионов йен (примерно 8,2 млн рублей) в период с января по октябрь 2022 года выросли на 64% по сравнению с тем же периодом 2021 года.