Реклама
Прямой эфир
Политика
ГД одобрила поправку об обезличенной публикации деклараций депутатов
Общество
Путин указал на дефицит некоторых лекарственных препаратов в России
Армия
Сальдо заявил о неудачных попытках Киева форсировать Днепр
Политика
В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за пределы России
Политика
ГД приняла в I чтении проект об интеграции систем образования новых регионов в систему РФ
Общество
ФСБ разгромила ячейку управляемых с Украины исламистов в Крыму
Мир
Глава МИД Финляндии передумал вступать в НАТО отдельно от Швеции
Мир
Посол заявил об отсутствии оснований блокировать Финский залив для судов РФ
Мир
Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо
Общество
Новый мэр Мариуполя заявил о намерении восстановить судоремонтный завод в городе
Армия
Войска РФ нанесли поражение десантникам ВСУ в районе Северска в ДНР
Общество
Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса возбудили дело за пропаганду ЛГБТ

В Ferrari создали систему для озвучивания электромобилей

0
Фото: ТАСС/dpa/Paul Zinken
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Ferrari сообщила, что создала акустическую систему, которая будет записывать звук от электродвигателей и трансмиссии, чтобы транслировать его при помощи специальных динамиков, установленных на задней оси электрокаров. Об этом 23 января сообщило издание Autoexpress.

Брюссельский капустник: что показали на первом автошоу в Европе
Роторная Mazda, штучный спорткар BMW и другие премьеры юбилейного автосалона

В компании подчеркнули, что патент на установку, поданный в Бюро по патентам и товарным знакам США, не будет производить звук двигателя внутреннего сгорания, он продемонстрирует настоящий звук работы электромотора.

По прогнозу разработчиков, транслируемый звук электрокара будет пропорционален скорости машины и будет являться усилением реального звука автомобиля на электротяге, а не синтезированным шумом, который сейчас транслируют некоторые электромобили.

Директор по исследованиям и разработкам Ferrari Эрнесто Ласаландра подтвердил, что его команда работает над «звуковой подписью» для электромобилей. Главное, что она будут вызывать чувства и эмоции, подытожил свою мысль Ласаландра. Такую систему планируется установить на первый итальянский электрокар фирмы, который появится в 2025 году.

8 ноября стало известно, что в Японии наблюдается бум продаж Ferrari, Lamborghini и других суперкаров, вызванный активным спросом на такие автомобили со стороны покупателей. Богатые японцы стали рассматривать покупку таких суперкаров как хорошую инвестицию на фоне ослабления курса иены и резкого роста цен на машины с пробегом. Новые регистрации автомобилей в Японии стоимостью более 20 миллионов йен (примерно 8,2 млн рублей) в период с января по октябрь 2022 года выросли на 64% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023