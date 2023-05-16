Жанна на шее: как прошло открытие Каннского кинофестиваля

16 мая премьерой исторической драмы «Жанна Дюбарри» («Фаворитка») открылся 76-й Международный кинофестиваль в Каннах. По красной дорожке прошли не только звезды картины Джонни Депп и Майвенн, но и другие знаменитости. Это первый фест с женщиной-директором Айрис Кноблох, выбранной в марте 2022 года на три сезона (2023–2025). Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
В основном этапе конкурса примет участие 21 кинокартина режиссеров из разных стран. За главный приз поборются «Идеальные дни» немецкого режиссера Вима Вендерса, «Опавшие листья» финского автора Аки Каурисмяки и фильм Уэса Андерсона «Город астероидов»
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в мерцающем серебристом платье посетила церемонию открытия 76-го Каннского кинофестиваля
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
Актриса, продюсер и режиссер Хелен Миррен
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Американская актриса Эль Фаннинг, известная по роли императрицы Екатерины II в сериале «Великая» о российской монархии, также приехала на фестиваль
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Фото: Getty Images/Neilson Barnard
Актриса Катрин Денёв в элегантном синем платье на красной ковровой дорожке кинофестиваля. Ее дочь Кьяра Мастроянни провела церемонию открытия
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Фото: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
Почетной «Золотой пальмовой ветви» текущего кинофестиваля удостоится 78-летний актер Майкл Дуглас. Так жюри отметит его вклад в киноиндустрию, за время работы в которой успел сняться в 75 картинах
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Фото: Getty Images/Neilson Barnard
Среди гостей было много зарубежных знаменитостей. Например, актриса Ума Турман вместе с сыном Левоном Турман-Хоуком
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Вне конкурса аудитории Каннского кинофестиваля покажут несколько картин, среди которых фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», а также пятый фильм про Индиану Джонса «Колесо судьбы» Джеймса Мэнголда
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Французская актриса Эммануэль Беар появилась в подчеркивающем фигуру костюме
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Фото: Getty Images/Neilson Barnard
Датский актер Мадс Миккельсен вместе с супругой Ханне Якобсен. Одной из его последних кинокартин как раз и стал «Индиана Джонс и колесо судьбы»
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Исполнители главных ролей в фильме-открытии фестиваля «Жанна Дюбарри» Майвенн, Джонни Депп и Пьер Ришар
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
Джонни Депп исполнил роль короля Людовика XV, после знакомства с которым молодая женщина Жанна Вобернье становится одной из наиболее влиятельных дам во Франции
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Фото: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
Российская светская дива Виктория Боня также не оставила без внимания церемонию Каннского кинофестиваля
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Китайская актриса Гун Ли, известная по ролям в фильмах «Мемуары гейши» и «Мулан». Внесла ощутимый вклад в популяризацию китайского кино далеко за пределами страны
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Фото: Getty Images/Dominique Charriau
76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Главным жюри основного конкурса станет шведский режиссер Рубен Эстлунд. В прошлом году его наградили «Золотой пальмовой ветвью» за кинокартины «Квадрат» и «Треугольник печали»
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