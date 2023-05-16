Жанна на шее: как прошло открытие Каннского кинофестиваля

16 мая премьерой исторической драмы «Жанна Дюбарри» («Фаворитка») открылся 76-й Международный кинофестиваль в Каннах. По красной дорожке прошли не только звезды картины Джонни Депп и Майвенн, но и другие знаменитости. Это первый фест с женщиной-директором Айрис Кноблох, выбранной в марте 2022 года на три сезона (2023–2025). Подробности — в фотогалерее «Известий»