Великие луки: самые чудные наряды «Золотого глобуса»

Одной из самых обсуждаемых тем на «Золотом глобусе», как, впрочем, и на других кинопремиях, стали наряды кинозвезд — удачные и не очень. Самым эффектным стал выход Дженны Ортеги, которая в последнее время активно пытается отойти от мрачного образа Уэнсдей Адамс из знаменитой семейки. Чем удивили публику участники мероприятия — в фотогалерее «Известий»