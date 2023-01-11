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Великие луки: самые чудные наряды «Золотого глобуса»

Чем отличились кинозвезды на 80-й церемонии вручения наград
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Золотой глобус
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Одной из самых обсуждаемых тем на «Золотом глобусе», как, впрочем, и на других кинопремиях, стали наряды кинозвезд — удачные и не очень. Самым эффектным стал выход Дженны Ортеги, которая в последнее время активно пытается отойти от мрачного образа Уэнсдей Адамс из знаменитой семейки. Чем удивили публику участники мероприятия — в фотогалерее «Известий»
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/Variety/Michael Buckner
Колье от Tiffany дополнило новый романтичный образ Дженны
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Золотой глобус
Фото: HFPA/Chelsea Lauren
Рианна ослепила публику колье от Cartier
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/Kevin Mazur
Сальма Хаек пришла в мерцающих пайетках от Gucci
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/Amy Sussman
Дженнифер Кулидж для роли ведущей выбрала черный от Dolce Gabbana
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
Марго Робби появилась на церемонии в розовом блестящем наряде от Chanel
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Robert Gauthier
Ана де Армас предпочла черное с белым жемчугом от Louis Vuitton
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
Лили Джеймс предстала перед публикой в алом облаке от Atelier Versace
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/Variety/Gilbert Flores
Дополнило наряд ожерелье из 363 бриллиантов в платиновой огранке от Harry Winston
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
В центре внимания мужчин оказалась Джессика Честейн, облаченная лишь в кристаллы Swarowski от Oscar de la Renta
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Золотой глобус
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Эдди Редмен выступил в скромном костюме от Valentino
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