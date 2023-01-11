Великие луки: самые чудные наряды «Золотого глобуса»

Одной из самых обсуждаемых тем на «Золотом глобусе», как, впрочем, и на других кинопремиях, стали наряды кинозвезд — удачные и не очень. Самым эффектным стал выход Дженны Ортеги, которая в последнее время активно пытается отойти от мрачного образа Уэнсдей Адамс из знаменитой семейки. Чем удивили публику участники мероприятия — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Variety/Michael Buckner
Колье от Tiffany дополнило новый романтичный образ Дженны
На весь экран
Фото: HFPA/Chelsea Lauren
Рианна ослепила публику колье от Cartier
На весь экран
Фото: Getty Images/Kevin Mazur
Сальма Хаек пришла в мерцающих пайетках от Gucci
На весь экран
Фото: Getty Images/Amy Sussman
Дженнифер Кулидж для роли ведущей выбрала черный от Dolce Gabbana
На весь экран
Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
Марго Робби появилась на церемонии в розовом блестящем наряде от Chanel
На весь экран
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Robert Gauthier
Ана де Армас предпочла черное с белым жемчугом от Louis Vuitton
На весь экран
Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
Лили Джеймс предстала перед публикой в алом облаке от Atelier Versace
На весь экран
Фото: Getty Images/Variety/Gilbert Flores
Дополнило наряд ожерелье из 363 бриллиантов в платиновой огранке от Harry Winston
На весь экран
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
В центре внимания мужчин оказалась Джессика Честейн, облаченная лишь в кристаллы Swarowski от Oscar de la Renta
На весь экран
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Эдди Редмен выступил в скромном костюме от Valentino
На весь экран
Фото: Getty Images/WireImage/Daniele Venturelli
Эндрю Гарфилд оказался посмелее и выбрал оранжевый от Zegna
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.