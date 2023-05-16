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Мужчина под Нижним Новгородом сорвал георгиевскую ленту с одежды подростка и бросил на землю

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Фото: ТАСС/Александра Краснова
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В Нижегородской области сотрудники правоохранительных разыскивают мужчину, который сорвал с одежды 17-летнего подростка георгиевскую ленту и бросил ее на землю.

По данным следственного управления Следственного комитета по региону, инцидент произошел 11 мая на Советской улице в городе Павлово. Мужчина подошел к юноше и потребовал у него снять георгиевскую ленту.

«Получив отказ, применяя насилие, он сорвал с одежды подростка георгиевскую ленту и бросил ее на землю», — говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

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Ранее, 6 мая, в Луганской Народной Республике выявили подростка, который подменял в интернете георгиевскую ленту свастикой и оскорблял российских военнослужащих.

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