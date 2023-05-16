Москвичка пропала после знакомства с мужчиной из Tinder

Жительница Москвы бесследно исчезла после свидания с мужчиной в центре столицы, с которым она познакомилась в приложении Tinder. «Известия» выяснили, что последний раз девушка выходила на связь 13 мая.

Она пришла в ресторан на Пятницкой улице со своей подругой и ее сыном. Девушки посидели какое-то время, после вскоре подруга с ребенком ушла, а москвичка продолжила ожидать своего нового знакомого.

«В последний раз она связалась с подругой ближе к 23 часам, но после этого бесследно исчезла», — рассказал источник «Известий».

Подробности устанавливаются.

Во Владивостоке продолжаются поиски пропавшей 19-летней студентки. 15 мая в полицию обратилась ее сестра, жительница Республики Тыва. Она рассказала, что ее пропавшая родственница во Владивостоке учится.