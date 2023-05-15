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Во Владивостоке пропала 19-летняя студентка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Во Владивостоке ищут пропавшую 19-летнюю студентку. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Сообщение в полицию поступило от жительницы Республики Тыва. Женщина рассказала, что ее 19-летняя сестра перестала выходить на связь. Она отметила, что девушка находится на учебе во Владивостоке.

Сейчас пропавшую ищут, сотрудники правоохранительных органов опрашивают ее знакомых.

В беседе с «Известиями» сестра девушки уточнила, что та перестала выходить на связь 12 мая. В последнем телефонном разговоре она сказала, что ее кто-то преследует и хочет убить. У девушки при этом разряжался телефон.

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В Твери 12 мая также пропал 12-летний школьник. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В этот же день он вышел из дома и не вернулся. Его ищут следователи, криминалисты и волонтеры.

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