Во Владивостоке пропала 19-летняя студентка

Во Владивостоке ищут пропавшую 19-летнюю студентку. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Сообщение в полицию поступило от жительницы Республики Тыва. Женщина рассказала, что ее 19-летняя сестра перестала выходить на связь. Она отметила, что девушка находится на учебе во Владивостоке.

Сейчас пропавшую ищут, сотрудники правоохранительных органов опрашивают ее знакомых.

В беседе с «Известиями» сестра девушки уточнила, что та перестала выходить на связь 12 мая. В последнем телефонном разговоре она сказала, что ее кто-то преследует и хочет убить. У девушки при этом разряжался телефон.

В Твери 12 мая также пропал 12-летний школьник. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В этот же день он вышел из дома и не вернулся. Его ищут следователи, криминалисты и волонтеры.