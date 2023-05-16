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Икону «Троица» Рублева выставят 4 июня в храме Христа Спасителя
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Икону «Троица» Рублева выставят 4 июня в храме Христа Спасителя

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Икона «Святая Троица» Андрея Рублева будет выставлена 4 июня на православный праздник Троицы в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в Минкультуры.

С просьбой о принесении иконы в храм ранее в этот день выступил патриарх Кирилл. Он назвал возвращение «Троицы» и раки Александра Невского Русской православной церкви (РПЦ) историческим событием.

«Минкультуры России подтверждает, что икона «Святая Троица» кисти Андрея Рублева будет выставлена 4 июня 2023 года, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя», — говорится в сообщении министерства.

«Святая Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.

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О решении передать «Троицу» РПЦ сообщалось 15 мая. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что икону передали Русской православной церкви из-за ее святости для россиян. Он отметил, что укрывать ее в фондах музеев не совсем правильно, так это не соответствует чаяниям верующих.

Теперь в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. После этого он вернется на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

До этого, 10 мая, Эрмитаж и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра заключили договор о передаче РПЦ раки Александра Невского в безвозмездное пользование на 49 лет.

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