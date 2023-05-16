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В Кишиневе сторонники «Шор» продолжают протесты у здания Конституционного суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сторонники оппозиционной молдавской партии «Шор» продолжают протесты у здания Конституционного суда в Кишиневе, где 16 мая проходит заседание по вопросу запрета политформирования. Это уже пятое по счету заседание инстанции. Кадры с митинга есть в распоряжении «Известий».

«Если есть справедливость, если есть Бог, то справедливость восторжествует. Эта власть уже всем надоела», — рассказывает участница акции протеста.

На кадрах видно, как люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а речь, посвященная собравшимся жителям страны, озвучивалась как на русском, так и на молдавском языке.

Конституционный суд Молдовы приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии «Шор» 10 мая.

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Днем ранее лидер партии Илан Шор заявил, что политсила будет добиваться проведения референдума в стране относительно того, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике. Он также добавил, что по Конституции страны Молдавия — нейтральная страна, прозападным идеям в ней не место.

Таким образом Шор прокомментировал слова председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о планах государства выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Ранее Гросу указал на то, что спустя 30 лет стало ясно, что включение страны в структуры СНГ не помогло решить приднестровский конфликт. Глава парламента также подчеркнул, что после выхода из ассамблеи планируется оценить все соглашения, подписанные Молдавией в рамках содружества, и в нужное время принять другие решения и декларации.

Также Шор прокомментировал решение властей Молдавии отменить итоги выборов главы Гагаузии, где победила представитель оппозиции. По его словам, эта инициатива властей приведет к возмущениям в народе и, соответственно, к протестам.

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