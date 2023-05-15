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Лидер партии «Шор» инициирует референдум о внешнем курсе Молдавии

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор в понедельник, 15 мая, заявил о планах инициировать проведение национального референдума о внешнеполитическом курсе страны.

Выступить с таким предложением он намерен 17 мая.

В эфире программы «Соловьев.Live» Шор, комментируя слова председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о планах государства выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ, выразил мнение, что власть не может самостоятельно определять внешний курс страны.

«Есть люди, есть граждане страны, у которых своя позиция», — сказал он.

Шор также указал на то, что кишиневскими властями управляет Запад, который, как считает политик, руководствуется политикой двойных стандартов. Лидер оппозиционной партии отметил, что западные страны потеряли все свои ранее провозглашенные ценности.

«Возьмем, например, Молдавию. Запад говорит: «Мы за свободу СМИ!» Но когда у нас за год закрыли восемь телеканалов, Запад сказал: «Нормально!» Они говорят, что выступают за права человека, но у нас за тот же год арестовано более 80 политических деятелей! Запад и на это говорит: «Всё нормально, это же наши оппоненты», — пояснил Шор.

Политик добавил, что власти нарушают права оппозиции, в том числе снимая ее представителей с выборов.

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О том, что Молдавия собирается выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ, Гросу заявил ранее в этот день. Он указал на то, что спустя 30 лет стало ясно, что включение страны в структуры СНГ не помогло решить приднестровский конфликт. Глава парламента также подчеркнул, что после выхода из ассамблеи планируется оценить все соглашения, подписанные Молдавией в рамках содружества, и в нужное время принять другие решения и декларации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 21 апреля заявил «Известиям», что Россия не станет оказывать давление на Молдавию, если власти страны примут решение покинуть СНГ. Он отметил, что это право выбора самих граждан.

Президент Молдавии Майя Санду 3 марта сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз. Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Еще тогда Санду подчеркнула, что когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».

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