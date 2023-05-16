Патриарший совет по культуре отреагировал на передачу «Троицы» РПЦ

Патриарший совет по культуре с большой радостью узнал о решении вернуть Русской православной церкви (РПЦ) икону «Троица», созданную преподобным Андреем Рублевым. Об этом говорится в сообщении, которым Патриарший совет по культуре во вторник, 16 мая, поделился с «Известиями».

Как отмечается в тексте, это очень значимое событие для духовной жизни РПЦ, но вместе с тем это и огромная ответственность.

«Условия, в которых будет храниться эта бесценная Святыня, должны соответствовать высоким требованиям реставраторов <...> Следует отметить, что возвращение этой Святыни в храм — полностью заслуга Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который сам провел все переговоры по возвращению чудотворного образа», — добавили в Патриаршем совете по культуре.

Точные сроки передачи иконы пока неизвестны, заключили там.

О решении передать «Троицу» РПЦ сообщалось днем ранее. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. После этого он вернется на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

«Троица» находилась на территории лавры до 1920 года, после чего была передана в ведение Народного комиссариата просвещения СССР. В 1929 году икона поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи, где и хранилась до настоящего времени.

В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

«Святая Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.