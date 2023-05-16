Приморские власти не ожидают проблем с мясом в крае из-за вспышки АЧС

В минсельхозе Приморского края прокомментировали ситуацию с обеспеченностью края мясом из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Очаг, выявленный в селе Михайловка, не окажет негативного влияния.

По словам главы ведомства Андрея Бонца, которые приводит Vostokmedia, местные производители обеспечивают регион свининой на 100%. Таким образом, дефицита мяса из-за вспышки заболевания на предприятии в ТОР «Михайловский» возникнуть не должно.

Бонц подчеркнул, что свиньи, которых ликвидируют на ферме «Русагро-Приморье», составляют около 12% от общего поголовья Приморского края. Предприятие старается погасить очаг и не допустить распространения заболевания, отметил министр.

ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство уточняет, что из-за вспышки АЧС в регионе уничтожат более 55 тыс. свиней. Губернатор Олег Кожемяко распорядился ввести карантин на предприятии. Ветеринарные службы проводят расследование причин появления вируса.

За три дня специалисты исследовали 314 проб, в том числе продукцию на складах и материал, отобранный от живых свиней. Новые очаги заболевания не выявлены.