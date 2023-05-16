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Названы преимущества и недостатки всесезонной резины

Эксперт Полунин: всесезонные шины имеют повышенную износостойкость, они более долговечны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Генеральный директор Larte Design, резидент технопарка «Сколково» Дмитрий Полунин рассказал «Известиям», в чем преимущества и недостатки всесезонной резины.

Прежде всего специалист отметил универсальность резины, так как она может использоваться круглый год во всех условиях погоды, что делает ее удобной и экономичной, так как не нужно покупать и хранить два комплекта шин.

Также всесезонная резина обеспечивает отличное сцепление как на сухой, так и на мокрой дороге, что делает ее безопасной для водителя. Помимо этого всесезонные шины имеют повышенную износостойкость, что делает их более долговечными по сравнению с летней или зимней резиной.

Покупка и хранение всесезонной резины в долгосрочной перспективе может оказаться более экономичными, чем покупка и хранение двух комплектов шин.

«Однако следует отметить, что всесезонная резина не является лучшим выбором для экстремальных зимних условий, таких как глубокий снег или лед, а также для езды на высоких скоростях в летнее время. В этих случаях лучше использовать зимнюю или летнюю резину», — уточнил Полунин.

При этом, несмотря на то что всесезонная резина имеет свои преимущества, она также имеет некоторые недостатки. Например, ухудшенная проходимость: всесезонная резина обычно имеет менее глубокий протектор, чем зимняя резина, что может привести к ухудшению проходимости на глубоком снегу или льду.

Также ее отличает уменьшенная устойчивость на льду: всесезонная резина не так устойчива на льду, как зимняя резина.

В жару всесезонную резину отличает ухудшенное сцепление: она может сильнее нагреваться, что может привести к ухудшению ее сцепных свойств на сухой дороге.

Всесезонная резина имеет более мягкую резиновую смесь, чем летняя резина, что может привести к ее быстрому износу в летний период, добавил Полунин. Также всесезонная резина не так эффективна при торможении на мокрой дороге, как летняя резина.

«Всесезонная резина актуальна, но ее качество могут оценить только жители крупных мегаполисов, где на дорогах за счет реагентов и повышенного движения снег начинает очень быстро таять. На такое резине не следует передвигаться, когда на дорожном покрытии есть снежно-ледяные образования. Если вы хотите приобрести всесезонную резину, то учитывайте, что вашему транспорту стоит парковаться в гараже, ведь при перепаде температур резина может дубеть, что приводит снижению тормозного пути и определенным образом влияет на аварийность», — заключил эксперт.

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