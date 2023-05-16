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В Красногорске задержали сына экс-президента Узбекистана

В Красногорске задержан сын экс-президента Узбекистана по подозрению в избиении жены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Петр задержан в Красногорске по подозрению в избиении жены. Об этом стало известно во вторник, 16 мая.

По данным «Известий», инцидент произошел в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Согласно основной версии, Каримов во время конфликта с супругой Юлией Сметанкиной ударил ее несколько раз. Соседи два раза вызывали полицию, на второй раз Каримова задержали. Его привезли в отдел на допрос.

В настоящее время его отпустили. Он находится в статусе подозреваемого.

Как уточняет источник, после полученных травм Юлия была госпитализирована. В больнице у нее диагностировали тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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Ранее в этот день сообщалось, что сын бывшего заместителя посла России в Пакистане Александр Березюк обвиняется в убийстве 22-летней девушки. В ходе опроса он также сознался в содеянном. Девушка были найдена 12 мая в подъезде жилого дома города Солнечногорска. Ей было нанесено множество ножевых ранений, она умерла от потери крови. На данный момент фигурант арестован.

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