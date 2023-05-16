ФСБ провела обыски у задержанного по подозрению в хищении гендиректора «Сибиряка»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски у гендиректора и владельца компании «Сибиряк» — одного из крупнейших застройщиков Красноярска — Владимира Егорова. Об этом стало известно во вторник, 16 мая.

По данным «Известий», обыски ведутся в главном офисе строительной компании. Проверяют все документы, которые могут относиться к делу.

О том, что Егоров задержан стало известно ранее в этот день. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек.

В этот день Егорова задержали в аэропорту в Красноярске. По информации «Известий», его заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, которое могло быть совершено на одной из строек. Задержание проводилось сотрудниками ФСБ.

В поле зрения правоохранительных органов Егоров попал в 2021 году: тогда занимающий в компании должность исполнительного директора мужчина был задержан в рамках уголовного дела о хищении средств при поставке медицинского оборудования в Красноярскую краевую больницу. Сумму ущерба оценили в 112 млн рублей.