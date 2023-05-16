В Красноярске задержан гендиректор компании-застройщика «Сибиряк»

В Красноярске 16 мая задержан Владимир Егоров, гендиректор и владелец одной из крупнейших компаний — застройщиков города «Сибиряк».

По информации «Известий», его заподозрили в хищении бюджетных средств.

Хищение могло быть совершено в особо крупном размере на одной из строек. Задержание проводилось сотрудниками ФСБ.

В поле зрения правоохранительных органов компания «Сибиряк» попадала уже два года назад. Тогда обыски прошли у сына Владимира Егорова Константина.

По данным следствия, Константин Егоров, занимавший должность исполнительного директора в компании «Сибиряк», поставил в Красноярскую краевую больницу медоборудование, однако не исполнил обязательства по контракту. Сумма ущерба составила около 112 млн рублей.

В апреле 2021 года Константина Егорова арестовали, но в ноябре его отпустили из СИЗО.