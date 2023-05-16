Минобороны раскрыло особенности работы бронемашины «Нона-СВК»

Расчеты 120-миллиметровых самоходных минометов «Нона-СВК» ежедневно выполняют задачи по уничтожению огневых целей, скоплений живой силы и опорных пунктов противника. Минобороны во вторник, 16 мая, опубликовало кадры работы бронемашины.

Отмечается, что стрельба ведется осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами на дальности до 18 км. Более того, машина способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов, в том числе осветительными, дымовыми и зажигательными.

Точность огня корректируется в режиме реального времени, что позволяет минимизировать количество выстрелов, чтобы разбивать военные объекты противника. Для безопасности личного состава, артиллеристы производят серию выстрелов по целям противника и быстро меняют огневую позицию.

«Как задачу выполнили — поменяли позицию. И поэтому у нас всё хорошо», — добавил командир батареи Шаман.

26 апреля была продемонстрирована работа 120-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Нона» Воздушно-десантных войск РФ. Во время выполнения боевой задачи были нанесены удары по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.