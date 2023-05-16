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Оценку квалификации безработных хотят проводить за счет государства

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Оценку квалификации безработных граждан хотят проводить за счет государства, для этого предлагается ввести специальные сертификаты. Сейчас оценка делается за деньги граждан, без нее не работавшие больше года граждане не могут трудоустроиться. Предложение в рабочую группу по строительству, урбанистике и ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ направили Общественный совет при Минстрое и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

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Сегодня сотрудники из некоторых сфер, в первую очередь, жизненно-важных, должны обязательно подтверждать квалификацию, сказала руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Стоимость такой процедуры составляет около 30 тыс. рублей.

Девелоперы планируют таким способом привлечь людей на стройку, где всё еще фиксируется дефицит кадров.

«Наша отрасль заинтересована в привлечении специалистов, тем более уже имеющих опыт и обученных. Есть категория людей, которые по разным причинам ушли из профессии, но теперь хотят вернуться и не могут трудоустроиться, в том числе потому, что не имеют финансовой возможности пройти независимую оценку», — сказала ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое Светлана Кузьменко.

В числе особо важных задач стройотрасли — повышение производительности труда. Без квалифицированных сотрудников достичь этого вряд ли получится, сказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Попасть в кадры: квалификацию безработных оценят за счет государства

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