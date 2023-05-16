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«Известия» рассказали о третьей части «Стражей Галактики»

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Фото: Marvel Entertainment
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Главный кинохит мая во всем мире (уже полмиллиарда долларов кассы), фильм Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 3» еще до релиза стал практически культовым. В России он вышел сразу и онлайн, и в кино — в обоих случаях нелегально, но только за этот уикенд он собрал, по подсчетам экспертов рынка, более 90 млн рублей без рекламы и поддержки главных киносетей.

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Меньше чем за две недели фильм заработал почти $500 млн в мировом прокате и продолжает лидировать по сборам на тех территориях, где вышел официально. В России «Стражей» показывают в кино нелегально, без прокатного удостоверения, и всё равно он здесь собирает на каждом сеансе в 3–4 раза больше, чем «Вызов» или любой другой успешный отечественный фильм.

А сеансы идут не в самых крупных сетях, в Москве только на окраинах. Критики ставят фильму высокие баллы — на «Томатах», главном агрегаторе оценок критики, у фильма 82% «свежести», это довольно много.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Звездные волны: какими получились третьи «Стражи Галактики»

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