Вопрос об отправке своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине в публичном пространстве Польши не присутствует, хотя и известно, что Варшава открыто вербует наемников в «Польских добровольческий корпус», заявил в интервью «Известиям» посол России в Польше Сергей Андреев.

«Вопрос отправки своих вооруженных сил на Украину в польских публичных политических дискуссиях не обсуждается. При этом хорошо известно, что на стороне киевского режима воюет много польских наемников (здесь их называют «добровольцами»), открыто ведется вербовка в так называемый «Польский добровольческий корпус» (хотя по уголовному кодексу страны за это полагается до пяти лет лишения свободы), объявлено о его участии в боях на запорожском направлении — в районе Орехова и под Артемовском», — заявил Андреев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт «с серьезной обеспокоенностью» наблюдает за тем, как «Европа скатывается к войне», имея в виду планы европейских правительств и США нарастить накачку оружием ВСУ.

«Если так будет продолжаться и дальше, найдутся те, кто отправит солдат», — говорил он.

О целях внешней политики Варшавы и об антироссийских выпадах польских политиков — читайте в интервью посла России в Польше Сергея Андреева «Известиям»:

«Есть предел, за которым для Польши последуют зеркальные меры»