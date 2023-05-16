Посол РФ в Польше сообщил о передаче Варшавой Киеву большей части советского оружия

Большую часть советской военной техники, которую Варшава могла передать Киеву, она уже передала, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Польское руководство обещало передать Украине 14 самолетов МиГ-29. На днях объявлено, что все они уже поставлены Киеву. Большая часть вооружения и военной техники (ВВТ) советских образцов, которые Польша могла передать Украине, уже передана. В нынешнем году к этому списку добавились 14 танков германского производства Leopard 2. Можно не сомневаться, что поставки ВВТ киевскому режиму Варшава продолжит, насколько для этого хватит ее возможностей», — сказал Андреев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава получит от ЕС компенсацию за поставки оружия Киеву в размере €800–900 млн. Взамен отправленных Украине ВВТ Польша на эти средства планирует приобрести современные боеприпасы и создать технологические линии по производству различных видов вооружения.

О польских наемниках на Украине, о целях внешней политики Варшавы и об антироссийских выпадах польских политиков читайте в интервью посла России в Польше Сергея Андреева «Известиям»:

«Есть предел, за которым для Польши последуют зеркальные меры»