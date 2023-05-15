Врач перечислила основные причины ожирения

Главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова перечислила главные причины ожирения среди россиян.

В беседе с сайтом NGS.ru в понедельник, 15 мая, специалист рассказала, что с проблемой ожирения сталкиваются люди во всем мире, однако в России количество людей с этой проблемой увеличивается ускоренными темпами.

Осложняет ситуацию тот факт, что немногие из людей обращаются по вопросу набора веса к медикам, и, соответственно, не попадают в государственную статистику.

Многие, по словам врача, оправдывают набор веса «плохой генетикой». Между тем, подчеркнула Шабельникова, главной причиной ожирения является привычка переедать и малоподвижный образ жизни, пишет Pravda.Ru.

Врач объяснила, что передаваться может только генетическая предрасположенность, а для ее реализации должны присутствовать соответствующие условия жизни, а также привычки: переедание, нежелание двигаться.

По словам эндокринолога, ожирение может привести к сахарному диабету, появлению гормонозависимых опухолей и артериальной гипертензии.

Привычка малоподвижного образа жизни у детей, как отметила специалист, появляется из-за активного использования гаджетов, отмечает телеканал «360».

11 мая нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько в беседе с «Москвой 24» предупредила, что отказ от завтрака может повлечь за собой ряд негативных последствий, в том числе ожирение. Она объяснила, что зачастую отказ от первого приема пищи влечет за собой вечернее переедание, пишет RT.

Также 11 мая главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина заявила, что в России наблюдается рост числа мужчин с ожирением. По ее словам, лишний вес может провоцировать развитие таких заболеваний, как гипертония и сахарный диабет, а лечение ряда болезней осложняется у пациентов тучного телосложения. Также специалист сделала вывод, что у мужчин снижена мотивация сохранять собственное здоровье, пишет сайт kp.ru.

В феврале член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала о причинах распространения ожирения среди российских подростков. В частности, речь идет о фастфуде в повседневном рационе, доступности стрит-фуда, а также отсутствии специальной программы, в том числе образовательной, по борьбе с проблемой на практике. По словам эксперта, дети и подростки подходят к питанию с точки зрения «вкусно — невкусно». А о том, полезно это или нет, они начинают задумываться ближе к 18–19 годам.

В 2021 году международная группа ученых по итогам исследования отказалась считать переедание главной причиной ожирения. Исследователи из Гарвардского, Корнеллского и Калифорнийского университета в качестве биологической основы ожирения назвали углеводно-инсулиновую модель. По мнению специалистов, главной причиной ожирения является потребление пищи с высоким гликемическим индексом.

Такая пища приводит к гормональным ответам со стороны организма и масштабной перестройке метаболизма человека, отмечает телеканал «Звезда». В итоге накапливается жир и увеличивается вес.