Пироманы спалили более дюжины машин на юго-западе Великобритании

Полиция Великобритании разыскивает ночных пироманов, которые спалили 13 машин. В пожарную часть графства Дорсет, где орудовали злоумышленники, за три часа поступило 65 обращений от очевидцев, передает телеканал «Известия». В результате поджогов в королевстве кроме автомобилей пострадал один жилой дом.

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