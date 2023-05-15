Мэр Белгорода назначил нового заместителя по ЖКХ

Советник мэра Белгорода Александр Лоскутов назначен на должность заместителя главы города — руководителя департамента городского хозяйства. Соответствующая информация появилась на сайте администрации, сообщает ИА «Абирег» в понедельник, 15 мая.

До назначения Лоскутов был исполняющим обязанности мэра Евпатории. На этот пост его назначили в апреле 2022 года. Однако он подал в отставку по собственному желанию в декабре того же года, проработав в должности восемь месяцев.

В апреле 2023 года Лоскутов стал советником мэра Белгорода Валентина Демидова. Как отмечает Бел.ru, он занял место Алексея Романчукевича, который покинул должность по собственному желанию в конце декабря 2022 года в связи с переходом на новое место работы.

В начале мая в Белгородской области назначили нового и.о. министра финансов. Им стала Наталья Шаролапова.