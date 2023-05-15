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Иномарка в Архангельске вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Иномарка в Архангельске после ДТП вылетела на тротуар, где сбила пешеходов
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Фото: Управление МВД РФ по Архангельской области
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В Архангельске после ДТП легковая иномарка вылетела на тротуар, где сбила троих пешеходов, пострадавших госпитализировали в больницы. Об этом 15 мая сообщило УМВД по Архангельской области.

ДТП произошло на пересечении Троицкого проспекта и улицы Шубина.

Как установлено в ходе расследования, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Троицкому со стороны улицы Суворова, при повороте не предоставил преимущество в движении Datsun.

«От удара автомобиль Datsun отбросило на тротуар, где находились люди», — уточнили в полиции.

Угол падения: ВС встал на сторону столкнувшегося с мотоциклом автомобилиста
Дело отправлено на новое рассмотрение

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее в этот день сообщалось, что в Архангельске на Кузнечевском мосту едва не произошло крупное ДТП. Причиной стало появление на проезжей части дороги барана.

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