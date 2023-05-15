Иномарка в Архангельске вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Иномарка в Архангельске после ДТП вылетела на тротуар, где сбила пешеходов

15 мая 2023, 17:12 0

Фото: Управление МВД РФ по Архангельской области