Иномарка в Архангельске вылетела на тротуар и сбила пешеходов
В Архангельске после ДТП легковая иномарка вылетела на тротуар, где сбила троих пешеходов, пострадавших госпитализировали в больницы. Об этом 15 мая сообщило УМВД по Архангельской области.
ДТП произошло на пересечении Троицкого проспекта и улицы Шубина.
Как установлено в ходе расследования, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Троицкому со стороны улицы Суворова, при повороте не предоставил преимущество в движении Datsun.
«От удара автомобиль Datsun отбросило на тротуар, где находились люди», — уточнили в полиции.
Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее в этот день сообщалось, что в Архангельске на Кузнечевском мосту едва не произошло крупное ДТП. Причиной стало появление на проезжей части дороги барана.