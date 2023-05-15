Неадекватный баран едва не спровоцировал крупное ДТП в Архангельске

В Архангельске на Кузнечевском мосту едва не произошло крупное ДТП. Причиной стало появление на проезжей части неадекватного барана.

Подробности сообщает ИА FlashNord со ссылкой на городской паблик. В сети очевидцы опубликовали видеозапись с места инцидента. На записи можно заметить, как баран выбегает на дорогу, перепрыгивая через ограждение, а затем начинает бегать по дороге, мешая автомобилистам.

Животное чуть не попало под колёса одной из машин. Барана пытались поймать, но безрезультатно.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что с начала года в Удмуртии зафиксировали 38 случаев ДТП с участием диких животных. На сайте республиканского минприроды опубликовали информацию об участках трасс, где чаще всего происходят подобные аварии.