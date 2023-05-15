Нацистские приветствия транслировали в поезде в Австрии

Вечером в воскресенье в поезде Railjet австрийских государственных железных дорог ÖBB, курсирующим между между Санкт-Пельтеном и Веной из динамиков прозвучали крики «Зиг Хайль» и отрывки из речи Адольфа Гитлера. Об этом сообщил 14 мая портал Puls24.

Поезд следовал Брегенца в Вену. В нем находилась журналистка Standard Колетт Шмидт, сообщившая о произошедшем в Twitter.

Также в поезде ехал член Национального совета от зеленых Давид Штегмюллер. На своей странице в соцсетях он рассказал, что слышал нацистские призывы и отрывки из речи Гитлера.

Политик подчеркнул, что проводник поезда был «совершенно беспомощен» в происходящей ситуации и не знал, что делать.

«К сожалению, в отдельных поездах есть раздражающие объявления, к которым мы не имеем отношения с точки зрения содержания», — отметили в железнодорожной компании, уточняет «Газета.Ru».

Утром в понедельник в ÖBB объявили о задержании «двоих подозреваемых». Они не являются сотрудниками компании, проводится расследование.

Лидеры ряда стран и высокопоставленные дипломаты неоднократно заявляли о росте нацистских идеологий в государствах Запада. Так, в конце апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что идеи нацизма находят новых последователей в самых просвещенных странах мира. Это может спровоцировать опасность возрождения антигуманных и бесчеловечных идеологий.

В марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия наблюдает сегодня, как нацизм захватывает всё больше европейских стран.

По его словам, сегодня всё актуальнее необходимость противостоять диктату во всех проявлениях и демонстрировать человеческое отношение к людям.