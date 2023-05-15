Военный эксперт оценил серьезность поставки Украине танков AMX-10RC от Франции

Бронетехники, которую Франция передаст Украине в ближайшие недели, не хватит даже на бригадный комплект. Об этом 15 мая «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Накануне стало известно, что Франция оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

«Поставки любого вооружения несут опасность, потому что оно ездит, стреляет и убивает. Но очевидно, что того, что они поставят, не хватит даже на бригадный комплект. Это просто экстремальные поставки ВСУ взамен того, что было за эти месяцы утрачено, и в рамках всего того, что клянчил [президент Украины Владимир] Зеленский во время своей поездки», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленский доказывал, что Киеву дали много, но для успешного наступления всё равно не хватает.

«Вот Франция и сбрасывает всякое африканское старье, которое в нормальных войнах применяться может очень условно. Колесные танки — это фактически бронеавтомобили, вооруженные пушками», — заключил Шурыгин.

12 мая заместитель председателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль заявила, что Франция должна быть посредником в урегулировании конфликта на Украине. По ее мнению, отправка оружия Киеву является фактом вмешательства в конфликт и ведет к его эскалации. Марешаль также выразила сожаление, что страны Европы не стремятся к урегулированию ситуации и не садятся за стол переговоров.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.