Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле назвали газетной уткой материал WP о предложении Пригожина ВСУ
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии у него планов оставаться на посту генсека НАТО
Общество
Мантуров заявил о планах запустить завод «Азот» в Северодонецке в 2023 году
Мир
Во Франции назвали Макрона «маленьким солдатом Зеленского»
Мир
Грузия получит до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с РФ
Мир
В офисе Сунака заявили об отсутствии планов отправить истребители на Украину
Общество
Правительство РФ не поддержало законопроект об утилизации отходов упаковки
Общество
Еще две российские социальные сети разрабатывают сервисы для замены Tinder
Армия
Военный эксперт оценил серьезность поставки Украине танков AMX-10RC от Франции
Пресс-релизы
Первый созерцательный фестиваль «Места для души» пройдет в Суздале
Мир
Министр иностранных дел Эстонии назвал Балтийское море озером НАТО
Пресс-релизы
Завершился XI Петербургский международный юридический форум
Мир
В Италии женщина умерла после 31 года комы
Сюжет:

Военный эксперт оценил серьезность поставки Украине танков AMX-10RC от Франции

Шурыгин о поставках Киеву AMX-10RC от Франции: этого не хватит даже на бригадный комплект
0
Фото: Commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бронетехники, которую Франция передаст Украине в ближайшие недели, не хватит даже на бригадный комплект. Об этом 15 мая «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Накануне стало известно, что Франция оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

«Поставки любого вооружения несут опасность, потому что оно ездит, стреляет и убивает. Но очевидно, что того, что они поставят, не хватит даже на бригадный комплект. Это просто экстремальные поставки ВСУ взамен того, что было за эти месяцы утрачено, и в рамках всего того, что клянчил [президент Украины Владимир] Зеленский во время своей поездки», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленский доказывал, что Киеву дали много, но для успешного наступления всё равно не хватает.

«Вот Франция и сбрасывает всякое африканское старье, которое в нормальных войнах применяться может очень условно. Колесные танки — это фактически бронеавтомобили, вооруженные пушками», — заключил Шурыгин.

Сокращение резервов: ВС РФ уничтожили украинские базы и склады оружия
Точные удары по тыловым объектам вызовут у ВФУ дефицит оружия и боеприпасов, считают эксперты

12 мая заместитель председателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль заявила, что Франция должна быть посредником в урегулировании конфликта на Украине. По ее мнению, отправка оружия Киеву является фактом вмешательства в конфликт и ведет к его эскалации. Марешаль также выразила сожаление, что страны Европы не стремятся к урегулированию ситуации и не садятся за стол переговоров.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023