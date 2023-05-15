16 сентября Шнуров и «Ленинград» выступят с концертом в Лужниках
16 сентября Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» выступят с грандиозным концертом на самом большом стадионе страны в Лужниках.
Эпоха «Ленинграда» длится уже четверть века. Группа не останавливается и продолжает удивлять аудиторию. Видеоклипы группировки неизменно собирают миллионы просмотров. Команда группы «Ленинград» всегда делает из концерта зрелище.
На концерте Сергея Шнурова и группы «Ленинград» в «Лужниках» будут исполнены как старые суперхиты — «В Питере пить», «Экспонат», «WWW», «ЧПХ», «Вояж», так и новые песни.
В третью субботу сентября зрителей ждут яркие позитивные эмоции и сила крепкого русского словца
16 сентября 2023 Сергей Шнуров и группа «Ленинград» жду всех желающих в «Лужниках»