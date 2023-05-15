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Сбербанк предотвратил фишинговую атаку на сотрудников с «приглашениями в военкомат»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратил крупную фишинговую атаку по рассылке электронных писем своим сотрудников с «приглашениями в военкомат». Об этом 15 мая говорится в сообщении на сайте банка.

«Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для «уточнения персональных данных». В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) — «мобилизационное предписание». При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IТ-инфраструктуры», — подчеркнули в Сбербанке.

Там обратили внимание на использование мошенниками актуальную для общества информационную повестку. Эта фишинговая рассылка делалась якобы «от военкоматов». Как указали в банке, это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему подписания Президентом РФ Владимиром Путиным указа «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году».

В банке не исключили возможности, что такой фишинговой атаке могут подвергаться другие организации или частные лица и попросили проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

Председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов добавил, что эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие.

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Глава департамента информбезопасности ЦБ Вадим Уваров в ходе Каспийского форума информационной безопасности «Инфофорум Астрахань» 26 апреля сообщил, что Банк России с начала года зафиксировал около 100 кибератак на организации кредитно-финансовой сферы. Он отметил, что по итогам 2022 года количество атак на финорганизации увеличилось почти в четыре раза — с 330 случаев до 1,5 тыс.

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