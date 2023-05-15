Победители ЧМ по боксу Гаджимагомедов и Атаев прилетели в Москву

Победители Чемпионата мира по боксу, российские бойцы Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов вернулись в Россию. О том, как спортсменов встречают в аэропорту, рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«В Москве их встречают, как положено, хлебом и солью, а в Дагестане их ждет настоящий праздник. Теперь эти две медали — часть национального достояния их малой родины и всей нашей большой страны», — поделился журналист.

Атаев и Гаджимагомедов завоевали золотые медали в весовых категориях до 86 и 92 кг соответственно.

ЧМ по боксу проходил с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте. В соревнованиях приняли участие 538 спортсменов из 107 стран мира. Призовой фонд составил $5,2 млн.

Муслим Гаджимагомедов — российский боксер, для которого это золото Чемпионата мира стало уже вторым в карьере. Ранее он выиграл турнир в 2019 году, передает. Кроме того, 26-летний боксер является серебряным призером Олимпиады в Токио.

Шарабутдин Атаев — двукратный чемпион России. Лучшего результата он добился на чемпионатах мира в четвертьфинале в 2021 году. Спортсмен провел четыре боя на профессиональном ринге и одержал четыре победы, три из которых — нокаутом.