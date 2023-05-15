Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира в Ташкенте в весовой категории до 92 кг. В финале атлет победил представителя Италии Азиза Муийдина. Для Муслима Гаджимагомедова это золото чемпионата мира стало уже вторым в карьере. Ранее он выиграл турнир в 2019 году, передает телеканал «Известия». Кроме того, 26-летний боксер является серебряным призером Олимпиады в Токио. Россиянин завоевывал золото и серебро чемпионатов Европы.
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