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Вице-премьером по ТЭК в Туркменистане стал экс-глава «Туркменгаза»

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В Туркменистане произошли перестановки в руководстве энергосферы. Сменились вице-премьер, отвечающий за топливно-энергетический комплекс республики, а также глава компании «Туркменгаз».

Как уточняет «Нефть и капитал», бывший замглавы правительства по нефти и газу Аширгул Беглиев перешел на другую работу. Этот пост занял Батыр Аманов, который ранее занимал должность главы «Туркменгаза».

Концерн возглавил Максат Бабаев. Он несколько лет курировал энергетические вопросы в правительстве, а до этого также руководил «Туркменгазом».

Ранее сообщалось, что 18–19 мая в китайском городе Сиань пройдет саммит Китай Центральная Азия. В нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что речь пойдет в том числе о строительстве нового газопровода.

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