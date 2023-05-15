Вице-премьером по ТЭК в Туркменистане стал экс-глава «Туркменгаза»
В Туркменистане произошли перестановки в руководстве энергосферы. Сменились вице-премьер, отвечающий за топливно-энергетический комплекс республики, а также глава компании «Туркменгаз».
Как уточняет «Нефть и капитал», бывший замглавы правительства по нефти и газу Аширгул Беглиев перешел на другую работу. Этот пост занял Батыр Аманов, который ранее занимал должность главы «Туркменгаза».
Концерн возглавил Максат Бабаев. Он несколько лет курировал энергетические вопросы в правительстве, а до этого также руководил «Туркменгазом».
Ранее сообщалось, что 18–19 мая в китайском городе Сиань пройдет саммит Китай — Центральная Азия. В нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что речь пойдет в том числе о строительстве нового газопровода.