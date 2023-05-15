На российском рынке увеличился спрос на отечественные микрофоны

В разы увеличился спрос на российские микрофоны на отечественном рынке за последний год. Известные звукорежиссеры, музыканты покупают продукцию как крупных фирм, так и небольших мастерских. Об этом «Известиям» сообщили российские производители.

В нынешних реалиях экспорт продолжается, несмотря на то, что логистика стала сложнее и дороже, но он заметно сократился, рассказали «Известиям» российские производители. Вместе с тем они отмечают рост спроса на их продукцию на внутреннем рынке.

«Если раньше у нас продажи складывались так: 80% — экспорт, 20% — Россия. То сейчас это соотношение стало примерно 60 на 40%», — отметил Павел Баздырев, директор компании «Байкал майкрофонс», которая производит микрофоны «Союз».

Представители «Октавы» также отмечают, что значительную долю выручки предприятию в 2018–2021 годах приносил экспорт микрофонной техники в страны Евросоюза. За последний год, между тем, эти поступления упали на 73%, однако компания смогла компенсировать потери дома.

Гендиректор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова поделилась, что с прошлого года на внутреннем рынке продажи выросли в пять раз.

По словам производителей, в числе тех, кто их использует, много звезд: Григорий Лепс, Zivert, Хор Турецкого, Лариса Долина. Лидер петербургской группы «Пилот» Илья Черт, например, записал на «Союз» две пластинки — «Кукушка» и «Тыгыдым».

«У «Союза» есть уникальная черта — он дает некую виниловость голосу, чего сложно добиться с помощью классических микрофонов типа Neumann (производятся в Германии. — Ред.). Neumann звучит очень чисто, качественно, но бесхарактерно. А «Союзы» все немного разные. Модель надо подбирать под себя, под тембр голоса, но он подчеркивает именно характер и дает удивительную ламповую теплоту. Мне понравилось, что голос звучит очень проникновенно, близко, как советское радио, как в 1960–1970-х», — сказал он «Известиям».

Отечественные производители отмечают, что серые ритейлеры всё же наладили импорт после ухода западных брендов. Однако текущая ситуация дала им новый импульс для развития.

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Звуковой респект: почему мировые звезды выбирают российские микрофоны